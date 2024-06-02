今年7月31日大同技術學院、東方設計大學、環球科大、明道大學等4所私立大專校院將停辦退場，教育部表示，已將大同技術學院、東方設計大學及環球科大的523位學生分發安置到其他學校去，明道大學205名學生則預計6月底前完成分發作業。這些學生將從8月起轉到安置學校就讀。

少子化衝擊下，大同技術學院、東方設計大學、環球科大及明道大學等4所私校招生困難，財務因此陷入困境，甚至積欠教師薪資，教育部之前將他們列入專案輔導學校，但學校無法在期限內改善，因此必須在7月底停辦退場，是同一時間最多學校同時退場，而學生如何安置，備受關注。

為維護退場學校學生就學權益，教育部分別於3月至5月間到大同技術學院、東方設計大學、環球科技大學及明道大學等4校辦理學生分發說明會，協助這些學校於停辦時仍具有正式學籍的學生從8月起轉至其他學校繼續就讀。

大同技術學院方面，教育部說，已於5月3日核定學生分發名冊，計有80名學生接受分發，主要分發至吳鳳科大、嘉南藥理大學、台南應用科大及崇仁醫護管理專科學校等校。

至於東方大學，教育部5月16日核定學生分發名冊，計有123名學生接受分發，主要分發至樹德科大、台南應用科大及正修科大等校。

環球科大方面，教育部5月31日核定學生分發名冊，計有320名學生接受分發，主要分發至僑光科大、嶺東科大、弘光科大、吳鳳科大及台南應用科大等校。

明道大學方面，預計需安置學生人數計205位，教育部已5月23日到校辦理學生分發說明會，主要規畫分發至靜宜大學、亞洲大學、淡江大學、輔仁大學、嶺東科大、大葉大學、東海大學、逢甲大學、弘光科大及建國科大等校，明道大學正彙整學生分發意願，教育部預計於6月底前完成學生分發作業。