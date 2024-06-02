新北市板橋區楊姓婦人家境清寒，依靠在海山警分局文聖派出所擔任清潔工的微薄薪資，獨自撫養孫子，今年初卻因受傷不得不離職。派出所上下知曉楊婦生活困苦，故不定期會前往楊婦家探視，給予生活上的幫助。端午節將至，副所長洪哲民特別代表派出所致贈楊婦慰問金，希望讓他們祖孫有個愉快的端午節。

據了解，多年前楊婦的兒子意外身亡，接著媳婦拋下年幼的兒子離家出走，並且斷絕聯繫，楊婦為了撫養獨孫，6年前透過清潔公司轉介，開始在文聖派出所擔任清潔工，依靠微薄收入支應所有生活開銷。無奈，今年初楊婦不慎跌傷手臂，無法繼續清潔工作，黯然離開派出所在家休養。

文聖所員警說，楊阿姨平日對於派出所的辦公環境清潔十分堅持，總是把每個角落清掃到一塵不染，希望讓員警有個舒適的辦公環境，她對待同仁們也都非常親切，像是當作自己的小孩在關心，和大家已培養出深厚的感情，所以大家對她的受傷也感到十分不捨。

楊婦在家修養期間，除了派出所同仁常不定期前往關心，副所長洪哲民也趁端午節前，代表派出所致贈楊婦慰問金，同時叮嚀若有任何需要協助的地方，可以隨時到派出所尋求幫助，即使非警察業管範疇，也會盡力轉介社福團體或相關單位協助。