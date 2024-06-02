新竹縣長楊文科6月1日率縣府團隊赴日本參加「日本東京客家崇正公會創立61週年暨第54屆會員懇親大會」，與日本僑胞和客家鄉親交流，YT頻道「三原JAPAN」網紅JUN醬也受邀與會，特地來找楊文科學兩句客語，雙方相約新竹縣再見！

東京崇正公會為日本地區具有歷史規模的僑團，肩負著日本政府、僑界、客家社團與國際間溝通的重要橋梁，為日本地區客家語言文化傳承的重要推手。楊文科致贈東京客家崇正公會會長劉南強「東方美人茶」，希望日本地區的客家文化，能像東方美人茶展現獨特的風味及特色。

楊文科表示，東京客家崇正公會創立至今已有61年，把東京地區、甚至全日本和世界各地的客家人凝聚起來，協助傳承發揚客家精神，客家精神首先是「忠孝傳家，教忠教孝」，在國家需要時可以為國家民族奉獻，在台灣新竹縣就像義民精神犧牲奉獻，第二是「晴耕雨讀」重視教育，第三「堅毅不屈，硬腳掌筋精神」，肯幹、肯跑、肯拚，不怕苦的精神。

「語言失、文化滅、種族亡！」楊文科說，新竹縣客家人比例佔七成，是全台灣最高，但海內外客家人都面臨客語傳承的困境，年輕一輩的客家人越來越少講客家話，沒有客家話就沒有客家文化，就沒有客家人，因此竹縣府全力推廣客語，鼓勵縣民參加客語測驗，孩子從小上客語，社區也講客語，客家文化方面，舉凡客家戲曲、山歌，竹縣府也努力推動。

YT頻道「三原JAPAN Sanyuan_JAPAN」是由日本網紅三原慧悟與好友Jun醬所創立，因深度介紹台日文化走紅，擁有許多台灣與日本的粉絲，這次Jun醬也受邀出席東京客家崇正公會懇親大會，特地來找楊文科學兩句客語，也拍片取材，兩人開心互動，相約台灣新竹縣再見。

駐日副代表周學佑公使表示，對崇正公會的期待就是團結、傳承、發揚光大，非常感謝崇正公會在過去長久歷史中，充分支持國家各項政策，希望未來大家繼續為國家努力。