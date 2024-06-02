台北市公立國民小學教師聯合甄選初試自然科考題惹爭議，教育局公布答案遭考生認為有誤，後續考生申請釋義，教育局卻仍堅持以錯的答案計分，也沒有解釋原因，造成有考生因為這題錯失進入複試，教育局2日表示，經徵詢多方領域專家學者意見，試題具「題幹意義未清晰界定問題」之性質，最後改為送分題。

台北市教育局於5月25日舉行國小教師甄選初試，其中「自然科學／雙語教育自然科學類」第41題「植物行光合作用釋放出氧，氧來自何者？」選項有A二氧化碳、B水、C葡萄糖、D空氣中的氧」，根據教育局5月25日公告初試試題及選擇題答案，顯示為「A二氧化碳」，遭教育界人士糾正，答案應為「B水」。

2024年6月2日台北市／台北市教育局於5月25日舉行國小教師甄選初試，其中「自然科學／雙語教育自然科學類」第41題「植物行光合作用釋放出氧，氧來自何者？」，答案原為「A二氧化碳」，教育局2日表示，經專家學者討論，認定題目有瑕疵，該題送分。（擷取自台北市教育局官網／劉瑋晴台北傳真）

教育界人士認為，植物行光合作用是先光反應再到碳反應，先裂解水獲得能量，再進行碳反應，將二氧化碳轉化為葡萄糖，氧氣只是副產品，所以答案應為「B水」，題目給錯誤的答案，考生申請釋義後，仍堅持錯的答案計分，且不給任何題目說明，考生因此差0.5分錯失進入複試，題目有夠荒謬。

教育局表示，經徵詢綜整原命題教授及多方領域專家學者意見，並召開專案教師甄選委員會研商討論，委員會議重新鑑定決議此試題具「題幹意義未清晰界定問題」之性質，故此題決議應更正試題疑義結果為送分。

教育局說明，對於此類科錄取名單之原正取考生名單尚無任何影響，僅涉及此類科原備取各考生範圍產生備取名次之異動，經甄選委員會研商評估，本次事件如原備取各考生經更正試題疑義結果後，屬備取名次上升者，後續於此類科實際遞補備取考生時，針對異動後名次上升之考生，採增額錄取方式辦理，備取名次之原考生及異動後名次上升隻考生，皆同時遞補錄取名單。