國立臺北藝術大學校長陳愷璜近日接受媒體專訪，開箱由招生闈場改建的奢華校長室，有超大書櫃及許多藝術擺設，以及估計要價百萬元的豪華沙發，引發學生不滿。對此，知名作家楊照表示，無法接受一個校長把公家的校長室當作自己的，花納稅人的錢改造後還拿來炫耀，要人稱讚他。

楊照昨天（1日）在臉書發文，「北藝大事件有一個重點比較少人提及，卻讓我極度不安，無法接受，那就是有一位校長將校長室當作是自己的。」他指出，原來的校長室設備與裝潢給這位北藝大校長「壓迫感」，他就要尋求新的辦公室，由他設計，成為他和藝術對話的空間，但他只是在這個職務上暫時運用這個辦公室，不是他的財產，之後還會有別的北藝大校長，為什麼這位校長能自己獨斷決定辦公室長什麼樣子、該如何使用。

楊照表示，公共機關的辦公室要有公共性，不能被任何人佔據為私有，然而報導指出，這位校長將辦公室當作是自己的，向雜誌記者、讀者炫耀他的設計與品味。這很像借了一輛Youbike，然後在上面大肆作畫，將車把和座椅都改造，再拿去展示表現他的創意和能力，可以這樣嗎？大家不就第一時間一定要問「等等，這輛腳踏車不是你的啊！你之後不是還要還車嗎？」這也是為什麼大部分公家辦公室都很平凡、不漂亮，個人就不是公共的，公共的就不應該拿來當作個人、私人炫耀之用，這是很簡單的道理。

楊照指出，更荒唐的是，這樣一位租用Youbike的人他還不是用自己的錢去改造借來的車，把車弄成自己要的樣子是花納稅人的錢，而且他洋洋得意覺得大家應該稱讚他、羨慕他，當有人的反應不是如此，他還要用學校的名義發聲明威脅要採取法律行動，令楊照反問「請校長說清楚，你是要以個人名義，也就是自己掏腰包請律師提告，還是又要拿學校經費去訴訟？」