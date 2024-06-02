嘉義市一棟5層樓公寓，今天（2日）清晨5點多，3樓的住家突起火，消防局獲報派員到場搶救，先發現一名男子躺在1樓柏油路上，全身有百分80的2度燒燙傷，多處骨折、意識不清。據鄰居表示，男子就是起火戶住戶，不知為何逃出火場後又往5樓跑，還從頂樓墜落；確切起火原因和男子墜樓原由，皆有待進一步調查。

嘉市消防局今天清晨5點47分獲報一處公寓發生火警，湖內分隊張志忠小隊長率湖內、第1、第2分隊搶救中前往搶救，到場發現是民生南路608巷一棟公寓3樓其中一戶住家起火，火勢6點04分就撲滅，燃燒面積約10平方公尺。

2日清晨5點多，嘉義市一棟5樓公寓3樓住家突起火，起火戶住戶墜樓被發現，身上除80％2度燒燙傷，全身還有多處骨折。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

民眾報案不久，在消防人車到達前，1名42歲男子突從頂樓墜落，先撞擊樓下1輛自小客車頂、擋風玻璃等處，再彈落地面，造成身上除80％的2度燒燙傷，全身還有多處骨折，經送嘉義基督教醫院，目前人已插管急救。

據到場救災人員透露，墜樓男子疑似獨居，火場中以男子房間燒得最嚴重、整片黑，另客廳部分煙燻、燒損，另有鄰居向警、消表示，起火前有聽到爆炸聲，沒多久就看到3樓其中一戶冒出火煙，也有鄰居目擊墜樓男子從起火住家跑出來，卻不是往樓下逃，而是往頂樓走上去，原以為他是誤判逃生方向，沒想到人最後從頂樓掉到1樓，引發鄰居議論紛紛，對男子行為表示十分不解。

男子墜樓時先撞擊樓下1輛自小客車頂、擋風玻璃等處，再彈落地面。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）