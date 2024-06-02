讓大批遊客期待已久的新疆獨庫公路1日11時啟動今年正式通車，1000多輛來自全大陸各地的房車、越野車、摩托車，浩浩蕩蕩地從烏蘇市白楊溝鎮出發，開啟2024年獨庫公路之旅。

獨庫公路是一條連接新疆南北疆的重要通道，也是一條風景如畫、受到自駕游愛好者喜愛的旅遊公路，被譽為大陸公路建設史上的豐碑，全長561公里，其中一半的路段海拔高於2000公尺。

據中新網報導，由於每年10月之後的山區降雪增多，獨庫公路路面出現積雪、結冰等現象，公路會暫時封閉，要直到隔年6月中旬左右才恢復開通，全年通行時間只有3至4個月。根據天氣狀況，該公路每年的開放時間可能會提前或推遲，且在惡劣天氣時也會臨時封路。

「終於通車了，我們為了這次獨庫公路之旅，特意提前出發，只等通車，一覽大美新疆風光。」來自湖南岳陽的沈先生說。

據了解，今年3月起，奎屯、伊犁公路管理局提前派出清雪人員和機械，進駐天山深處不間斷清雪、除冰。公路養護人員還加緊修補破損路面，持續做好極端天氣預警和防災減災救災保障工作，進一步加強日常養護精細化管理，確保獨庫公路如期通車。