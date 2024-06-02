教育部無線網路漫遊機制eduroam，讓全球教育和研究機構得以更有效地合作與交流。教育部統計，112年台灣總共提供4365萬人次使用eduroam認證服務，其中384萬人次（占8.8％）是國外使用者，有美國太空總署(NASA)、歐洲核子研究組織(CREN)等學術單位使用者。

教育部無線網路漫遊機制eduroam，提供使用者透過單一組帳號密碼進行驗證，即享有跨國、跨縣市、跨學校的無線網路漫遊連通服務，透過eduroam無線漫遊交換機制的推動，不僅提供教育機構無線網路使用更具彈性與便利性，也讓學術網路資源的使用更加普及化。

教育部表示，eduroam除了便捷性、安全性及廣泛性優勢外，更促進數位學習的發展，透過eduroam，全球的教育和研究機構得以更有效地合作與交流，從而推動知識的創造及傳播。

eduroam是國際專為科學研究和教育機構所開發的安全跨域無線漫遊認證服務，教育部TANet漫遊交換中心已與亞太先進聯盟中心簽署eduroam無線網路漫遊服務交換機制協定備忘錄，截至112年底國內連線單位已達646間，包含大專院校148間、高中職453間、縣網中心22間及其他政府機關23間單位完成相關部署。

eduroam除了讓使用者可以在國外、國內使用無線網路外，教育部還整合了學術網路應用服務，透過單一簽入的認證方式可以使用「教育部教育雲端帳號」、「教育部磨課師平台」和「生涯與就業協助系統」之服務，將持續推廣相關研究單位與學校連線使用，增加跨校無線網路漫遊帶來的便利性。

eduroam可以讓全球的教育和研究機構得以更有效地合作與交流，教育部表示，112年台灣總共提供4365萬人次使用eduroam認證服務，其中384萬人次、8.8％是國外使用者，這是一個很好的國際學術交流平台。