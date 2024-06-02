大陸女星鞠婧禕自女子團體SNH48出道，空靈氣質加上精緻五官，讓她被日本媒體封為「4千年一遇美女」。喜歡嘗試各種造型的她，日前在微博上曬出一組綠髮美照，短短不到一天已吸引60萬人按讚，更一度衝上微博熱搜。

可見鞠婧禕頂著一頭淺綠色長直髮，穿著白色細肩帶長洋裝，分別於碧綠的草地及水池邊拍攝；在陽光的照射下，她的皮膚顯得更加白皙，而拍照瞬間還飄出許多泡泡，增添夢幻氛圍，讓鞠婧禕猶如在仙境般。

鞠婧禕綠髮美照仙氣十足。（圖／擷取自鞠婧禕微博）

照片曝光後，截至稍早已累積60萬人按讚，40萬人轉發，更一度衝上微博熱搜，在網上引發熱議「新髮色超美」、「這個綠色的女人有點怪，怪美的」、「救命鞠婧禕好絕好美啊～我心跳加速，呼吸加快」、「好可愛，看樣子是出門過六一兒童節了」。

其實鞠婧禕當年憑藉出眾外型紅到海外，因此她外型上的變化一直都是外界關注的焦點。而先前大陸網上曾瘋傳多張疑似她出道前的舊照，由於臉型及五官與現在有落差，所以不少人質疑她有進廠維修，但面對外界的流言蜚語，她始終未正面作出回應。