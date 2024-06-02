據美國之音引述路透報導，英國智庫國際戰略研究所(International Institute for Strategic Studies，IISS)一項最新研究發現，近年來區域緊張局勢加劇下，美國和中國顯著增加了在亞洲各地軍事演習次數，但就演習規模和複雜性而言，北京仍然落後於華盛頓。

總部位於倫敦的IISS對從2003年至2022年在亞洲的軍事演習進行調查，發現演習次數持續擴增，部分原因是美國和中國致力通過軍演測試其能力和加強戰略外交。

報導引述IISS於上周五（5月31日）發佈的「腳本指令」(Scripted Order)研究報告，統計了美國涉及亞洲國家的演習約1,113次，至於中國涉及亞洲國家的演習則為130次。

研究指出，美軍最終可能在該地區失去對中國的優勢；反觀中國則面臨缺乏作戰經驗的挑戰、其演習「仍低度開展，並且針對地區突發事件的腳本過多」。

研究指出：「美國將通過與幾乎所有地區國家舉行大量軍演來尋求保持領先地位。中國將試圖通過深化與少數地區夥伴的演習關係來縮小差距。」

更廣泛地說，由於中國不放棄武力奪取台灣而引發緊張，加上東海和南海重要貿易航道的主權聲索爭端，近幾年來此地區的軍事部署持續在增加。

外交官和分析人士表示正密切關注這一趨勢。部分人士指出，演習有許多目的：促進爭議水域的航行自由、發出嚇阻和再保證信號、以及改善外交。

路透引述因事態敏感而不願透露姓名的3名武官透露，演習也為刺探對手的戰力和通訊創造機會，美國和中國的艦艇和飛機經常互相跟蹤。

中國、北韓和俄羅斯都抱怨，美國演習的頻率越來越高，無論盟友有否參與，此舉皆加劇了本地區的緊張局勢，並引發了軍備擴張。美國表示，這些演習有助於建立信心並提高協同作戰能力(interoperability)。

中國國防部發言人吳謙周四（5月30日）表示，北京的目標是加強對「侵略」的防禦能力，並增進地區信任。

報導稱，中國與其他部隊的聯合演習通常涉及平行行動，而非美國與其盟友和夥伴所提倡的協同作戰能力。

IISS指出，中國對印度洋的關注度日益升高。一些分析人士警告，如果東亞爆發衝突，中國將很難保護對其至關重要的能源供應。2023年11月中國與巴基斯坦在阿拉伯海舉行的海軍演習涉及中國最先進的052D型驅逐艦，可見其複雜性。

IISS報告稱，自2010年代中後期以來，華盛頓專注與中國競爭，引發了本地區軍事演習的變化，美國與盟友日本、菲律賓和澳洲的行動變得更加重要，與更多合作夥伴進行更頻繁、更大規模演習的趨勢，預計將持續到2024年之後，且這個趨勢會更加明顯。「華盛頓並不是獨立追求此一轉變；如果一些亞太國家沒有日益升高的威脅感（這些國家多年來與日益強勢專斷的中國發生衝突），這種轉變不可能發生。」

新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究所(ISEAS-Yusof Ishak Institute)學者伊恩·斯托里(Ian Storey)對中國與東南亞國家軍隊的互動進行了調查。他表示，北京涉及和東南亞國家軍事互動在2023年激增，預計還將繼續上升。

專注安全的國際智庫澳大利亞戰略政策研究所(Australian Strategic Policy Institute)高級分析師尤安·格雷厄姆(Euan Graham)說，更廣泛地說，軍演趨勢對地區安全的影響取決於誰在進行軍演、以及為什麼進行，一些東南亞國家並不認為結盟軍演習能讓人放心，反而會刺激另一方（中國大陸）舉行更多的軍演。不過，他也指出，東南亞國家的一些地區盟友「強烈要求美國提供保證」。