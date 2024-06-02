韓國瑜自2月1日上任立法院長後，一改過去活潑個性，以嚴肅態度對待朝野協商、國會外交等工作，近期則因國會改革法案經歷了激烈衝突。媒體人黃揚明指出，韓國瑜結束試用期後，慢慢走出自己的院長風格，且他已知完全中立還是會被民進黨修理，因此雖仍保持議事中立，但會開始抓穩國民黨立委。

政論節目《週末大爆卦》昨（1）日談到，韓國瑜5月31日與立法院副院長江啟臣利用午餐時間與幾名不同委員會的藍委餐敘，還說「家人相聚，總是融洽輕鬆，很是愉快！」主持人李珮瑄笑說，終於看到韓國瑜熟悉的笑容，還透露有很多沒出席餐敘的藍委都已接到訊息，韓接下來會一波一波跟黨籍立委聚餐。

媒體人黃揚明於節目中表示，韓國瑜邀請黨籍立委聚餐，代表已從「試用期」走出來了，韓當立法院長4個月，會議、朝野協商主持已經很熟悉，還經歷過議事衝突，更重要的是，他慢慢抓到作為院長要怎麼跟各政黨立委互動，現在的韓走出體驗期，開始實現自己的風格、節奏。

黃揚明說，前陣子韓國瑜兢兢業業，中午吃水煎包果腹、睡得不好、自嘲頭髮變少，可以看出剛當上立法院長真的壓力很大，現在雖然碰到朝野衝突還是有很多無奈，但韓跟同黨的朋友吃飯敘舊，顯見心情放鬆不少。

黃揚明還提到，韓國瑜已經體認到自己就算完全中立，卻連提醒服儀都會被民進黨立委修理，因此了解議事中立不代表不能與國民黨立委互動，院長的權力來源還是同政黨的立委，知道要穩穩抓好這一塊，何況這次國會肢體衝突民進黨對韓下手不輕。

黃揚明認為，韓國瑜跟藍委餐敘，不可能是單純聊家務事，等韓慢慢把立法院這一塊搞熟，對國會生態有更深一層認識，接下來要觀察韓能展現出什麼樣的能量，看他會怎麼處理行政院送來的國會改革覆議案。