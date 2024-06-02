有「清靈歌姬」之稱的日本全能創作動畫歌手yanaginagi暌違5年來台，昨（1日）於新莊Zepp New Taipei舉辦個人巡迴演唱會「WhiteCube」，吸引近千人無畏風雨到場支持，演唱會前一天正好是她的37歲生日，全場歌迷一起高舉手幅為她慶生，樂隊還現場演奏生日快樂歌，能夠和台灣粉絲共度生日，讓她開心甜喊：「謝謝台灣！好棒的生日祝福！」

yanaginagi以一襲銀白色薄紗小禮裙站上舞，開場就用「再次見到大家我很高興」、「大家好嗎」、「大家都喜歡我嗎」等超流利中文與觀眾打招呼，還用招牌甜美嗓音連續嗨唱1個半小時，帶來包含〈Before I Rise〉、〈標火〉、〈命火〉、〈砂糖玉の月〉、〈Aquaterrarium〉等多首人氣歌曲，不只抒情歌柔軟動人，快歌更是讓歌迷嗨翻，操控自如的完美高音再次驚艷全場。

台灣歌迷一起高舉手幅為yanaginagi慶生。（大鴻藝術提供）

曲間yanaginagi特意用中文跟台下互動，開心問「昨天我吃了小籠包，大家都喜歡吃什麼？」活動過程中，也不斷有熱情歌迷大聲向她告白「最喜歡你」，逗笑全場。安可時間yanaginagi特別安排演唱初音神曲〈Melt〉10週年版本，台下手燈隨著節奏整齊劃一地打拍子，超嗨應援場面十分震撼，令她與樂隊驚喜不已。

演唱會近尾聲時，在全場不捨的情緒中，yanaginagi與全場歌迷打勾勾、許下一定會再相見的約定，感性表示：「能夠像現在這樣跟大家再度見面，一起享受這段難得的時光，我真的很開心。台灣的大家也都非常的溫暖！回去日本後我還會更努力地創作、更努力地唱歌，然後再回來和各位見面的！」