台中昨日（1日）凌晨再傳國三生遭街頭霸凌，一名男國三生大里區在一中街頭被暴打還遭搶奪手機、3萬5000元，事件曝光後，國三生帶3.5萬元出門在網路討論爆表，警方經12小時追緝，帶回涉案8男1女，偵訊後釐清帶頭施暴的未成年洪男是借錢未果揪眾施暴，而攝影者因好玩錄影散布未成年影片，將依《兒少法》處新台幣6萬元以上60萬元以下罰鍰。

台中市議員江和樹昨天PO出影片爆料，指南國三生當日凌晨1點多，在一中街1間土地公廟前，遭到一群青少年暴打，根據影片畫面顯示，身型弱小的國三遭1群年輕男子拿皮帶抽打、壓制在地、追打痛毆等，其中1人更囂張表示「替你阿嬤教訓你…。」國三生最後難過地躺地哀嚎。

該事件經披露後引發網路討論，台中治安、霸凌以及為何國三生帶著3萬5000元，錢從何來？等議題，討論度爆表，江和樹解釋是國三生的阿嬤疼孫…，但對孫子遭霸凌心疼不已，事發後除帶孫子就醫驗傷，且報案並委由律師提告。

轄區中市警二分局獲報後也成立專案小組，在在不到半天時間內，兵分多路積極追緝，自豐原區將南下參加宮廟活動剛返回的6人及至台中市太平區、北屯區、北區等處將涉案的另3人，共計8男1女（7人未成年、2人成年）全數帶回偵辦。

初步釐清帶頭滋事的洪男也未成年，與蕭生在KTV認識後，因覬覦蕭生錢財，屢次借錢未果，才會在1日凌晨夥同其他8人，對國三生施暴，而當場錄影的張女則已成年，她基於好玩拍片PO網，並非基於要打抱不平或揭發霸凌事件。

警方詢後也依傷害、妨害自由及妨害秩序等罪嫌將全案移送少年法庭審理；另張女於案發現場拍攝未成年人影片，並涉及散布，警方也以違反《兒少法》處新台幣6萬元以上60萬元以下罰鍰，將函報市政府裁罰。

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