前重量級WBO臨時冠軍張志磊。（新華社資料照）

Zhilei Zhang FINISHED Deontay Wilder in SPECTACULAR FASHION!! 💥 🇨🇳 😤 pic.twitter.com/UoHSnNUXiO — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) June 2, 2024

中國大陸拳王「大爆炸」張志磊取得生涯最重大的勝利，他在沙烏地阿拉伯的王國競技場擊倒前WBC拳王懷德（Deontay Wilder）。懷德一度是天下無敵的重量級拳王，不過他近年狀態低迷，吞了4場敗仗，3度被對手KO，包括泰森福瑞（Tyson Fury）兩次、張志磊1次。張志磊在第5回合1分51秒時擊倒懷德，雖然懷德讀到第9秒時起身，但裁判認為他失去還擊能力，宣判TKO結束比賽！

身高198公分、體重128公斤的張志磊擁有體型優勢，體重超過懷德30公斤，全盛期的懷德被認為擁有拳壇最重的拳頭，但是張志磊生涯從未被擊倒，兩場敗績都是輸在判定。此戰的懷德開賽連續幾回合都被逼退到角落，他拿手的炸彈拳消失無蹤，完全無法抗衡張志磊。

第4回合懷德右重拳擊中張志磊，但是沒有作用，連續被霸凌4個回合之後，懷德在第5回合全力出手，連續以右直拳攻擊，張志磊還擊形成互毆，結果先倒下的是懷德！張志磊是左撇子，著名的是他左右開弓，兩記右重拳解決懷德。美國拳迷先前嘗試分析過懷德、張志磊的拳頭威力，可惜此戰的懷德狀況太差，他賽前宣告考慮輸了就會退役。

懷德擁有重量級拳壇史上最高的KO率（43勝42次KO），張志磊賽後表示懷德的拳頭確實很重，令他敬佩。懷德今年38歲，張志磊41歲，拳擊生涯都接近尾聲。張志磊今年3月對戰帕克（Joseph Parker），兩度將帕克打倒在地，但是帕克以判定獲勝奪走WBO臨時冠軍。