一間來自台中市的宮廟，昨（1日）中午12點多到嘉義縣梅山鄉玉虛宮進香，進廟前，一名男乩身走陣、起乩時，突正面朝下倒地，頭撞擊地面不醒人事，宮廟人員和信眾見狀上前查看，嘉縣消防局獲報到場，發現男子已無呼吸心跳，使用AED電擊後送醫，但乩身搶救後宣告不治，今天（2日）將由法醫相驗，釐清死因。

男乩身昏倒過程被一旁民眾錄下，只見2名男乩身一前一後走到玉虛宮前廣場，兩人起乩、起陣法時，畫面中後方男子身體搖搖晃晃往前傾斜，隨即頭部撞擊地面，一度呈現頭、膝著地的詭異狀態，一旁廟會信眾連忙上前查看，圍在昏倒乩身旁，隨即有人大喊「通知119」，接著眾人合力將乩身抬至路邊等候救援。

2名男乩身一前一後走到玉虛宮前廣場，後方男子身體搖搖晃晃往前傾斜，隨即頭部撞擊地面。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉縣消防局昨中午12點20分接獲報案，派遣人車趕往馳援，到場時發現男子已被移至馬路旁，且有熱心民眾為男子做CPR急救，救護人員後接手，使用AED電擊，但男子到院前仍未恢復呼吸心跳，院方急救後宣告不治，今警方已報驗，將由嘉義地檢署法醫相驗、釐清死因。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！