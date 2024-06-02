新竹市目前有竹苗學生認同卡，讓學生搭乘新竹客運及苗栗客運公車時享有8折優惠，但有議員指出，如台中市就讀的學生就有「10公里免費＋超過10公里車資上限10元」公車優惠，建議市府研議讓學生坐公車免費的「新竹市學生卡」，鼓勵多搭大眾運輸，也讓家長少點負擔。

「竹苗學生認同卡」為新竹客運及、苗栗客運與一卡通公司聯合發行，每張卡售價500元，搭乘新竹客運及新竹客運班車於刷卡時享有8折起優惠。中學生、含大專以上學生憑「學生證」或「已繳費註冊收據」或「在學證明」或「入學通知單」等身分證明文件即可購買。

但市議員陳慶齡指出，新竹市的學生雖有竹苗學生認同卡，但如台中市民有雙十公車優惠，因此學生搭公車也享10公里免費，超過10公里最多收費10元，且即使非設籍台中市，但在台中市就讀的學生，也同樣可享「10公里免費、超過10公里車資上限10元」優惠。

陳慶齡指出，為加強大眾運輸工具的利用率，市府應該思考是否推出「新竹市學生卡」，比照台中的方式，不管是新竹客運也好，苗栗客運也好，讓學生能夠坐公車免費，可為學生和家長省去1個月約500至600元的車錢，不僅稍微減輕家長負擔，也能鼓勵孩子多搭大眾運輸。

陳慶齡也提到，若市府願意研議新竹市學生卡，有許多細節需要考量，例如由於新竹市面積較台中市小，因此免費里程部分可以再思考，或者有些縣市搭乘公車轉乘火車又額外有優惠等，每個縣市標準不同，希望市府評估是否可行。

對此，市府交通處表示，新竹市聯合桃園市、新竹縣與苗栗縣推出TPASS「桃竹竹苗通勤定期票」，購買竹竹定期票288元，在新竹縣、市境內提供無次數限制搭乘使用市區公車、U-bike、台鐵及公路客運，每日平均不到10元。

此外，交通處也表示，交通部近期將規畫TPASS短期、長期套票及其他票種，吸引更多族群使用，市府也將配合交通部政策，持續提出對市民最好的交通優惠方案。