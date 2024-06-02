台中市70歲黃姓男子，在西屯某社區擔任保全，見住戶甲女凌晨獨自返家時，竟從後環抱甲女親吻並撫摸胸部等行為，台中地院依強制猥褻罪判刑8月，黃男上訴稱，因患慢性病需治療，且入監恐讓妻頓失所依，請求從輕量刑並諭知緩刑，法官審酌黃男犯行對甲女身心造成傷害非微，且無法取得和解及甲女原諒，駁回上訴。

檢警調查，2023年3月7日凌晨22點38分，黃姓社區保全見甲女獨自步行到電梯口，強行將甲女拉往監視器死角，從後環抱、親吻嘴巴及撫摸腹部、胸部等處，對甲女猥褻得逞。

台中地院法官認為，黃男坦認犯行且無前科，雖合於緩刑要件，然審酌黃男對被害人身心造成傷害非微，且甲女並無意願和解或原諒黃男，不宜給予緩刑宣告，判黃男有期徒刑8月。

黃男不服判決上訴指出，見甲女酒醉返家腳步踉蹌，故上前攙扶，因一時意亂而親吻被告，甚為歉疚，並積極請求諒解及和解，然甲女並無和解意願，原審處不得易科罰金之刑，顯然過重而未洽；況本身已高齡70歲，有糖尿病、高血壓等慢性病需治療，若入監妻子將頓失所依，請求從輕量刑，並諭知緩刑。

二審合議庭認為，原審量刑尚屬妥適，並無過重情事，而黃男與甲女因和解（調解）條件無法達成合致，而未能稍補被害人所受損害，致甲女未能原諒黃男等，自不宜宣告緩刑，駁回黃男之訴。可上訴。

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