台南市議員Ingay Tali穎艾達利日前市政總質詢，針對「西拉雅族名制、族名及名譜」等議題質詢，台南市政府原住民族事務委員會2日表示，將積極研議向中央爭取經費或請中央辦理西拉雅族人名譜調查研究計畫，此外，也將視中央修法進度，適時檢討修正相關地方法規。

立法院會上月三讀修正通過姓名條例部分條文，增訂台灣原住民族辦理戶籍登記、申請護照時，姓名可單列原住民族文字，另也請原民會在姓名條例修正通過後6個月內，辦理原住民族各族傳統姓名與名制的調查、確認與彙整。

穎艾達利質詢，屆時台南市定原住民族也適用，誰要做調查？另也針對「台南市西拉雅族振興發展辦法與西拉雅族事務推動會存廢」、「平埔族群生活狀況及需求調查」等議題提出質詢。

原住民族事務委員會表示，有關原住民姓名、單列族名、名譜確認作法，將慎重擬具執行細目及需求，研議向中央爭取預算或建議由中央辦理西拉雅族人名譜的調查研究計畫。

原民會表示，台南市西拉雅族人於2023年5月11日正式向原住民族委員會提出認定為原住民族的申請書，該會已正式受理，並委託專業團隊國立自然科學博物館展開現況調查研究及研究報告，作為民族認定作業依據，西拉雅族名制、族名及名譜尚須進行調查、研究，以確立命名系統，市府研議向中央原民會爭取預算或建議該會辦理西拉雅族人名譜調查研究計畫。

至於穎艾達利建議「台南市西拉雅族振興發展辦法」係僅適用單一族群法規，與「西拉雅族事務推動會」應檢討存續或廢止，原民會表示，為維護平埔族群各項權益，將視原住民身分法修正狀況，適時研議修正該辦法，推動平埔族群各項事務。

原民會指出，「台南市西拉雅族振興發展辦法」目的是保障土地、自然資源、歷史、文化，這也是體現台南市政府認同西拉雅族為原住民族之一，以奠定西拉雅族未來總體發展基礎，維護西拉雅族各項權益，並賦予西拉雅族應有歷史定位。

原民會也說，此一辦法是在西拉雅族未經中央認定具有法律位階身分前，所訂定的暫時辦法，未來如依法獲得國家認定具原住民身分，將因時制宜予以修正或廢止。

另，平埔族群尚未成為法定原住民族，無法適用現行中央機關各項原住民族政策及法律，與法定原住民權益保障尚有落差，面對此重大歷史法案之際，可透過西拉雅族事務推動會，作為部落與市府協商對話的平台。

原民會說，西拉雅族民族認定調查研究在即，又因該法尚未完成修正或訂定特別專法，為隨時掌握相關修（訂）法進度，市府西拉雅族事務推動會尚有維持需要，未來視中央修(訂)法進度配合辦理。

原民會表示，因應原住民族身分3年修法期相關權益，今年度已編列相關經費，著手辦理平埔族群生活狀況及需求調查，至於活絡平埔族群相關社團、協會推動文化振興、扶植產業經濟並培育人才，將評估所需經費後提編明年度預算辦理。