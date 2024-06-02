香港女星張柏芝當年演出周星馳電影《喜劇之王》，打開知名度，前年參加大陸節目《乘風破浪的姐姐2》再次翻紅。不過張柏芝進入演藝圈至今，先後合作過的經紀人，包括朱永龍、向太陳嵐和余毓興都與她反目成仇。前老闆兼經紀人余毓興，近日更推出全新單曲《以犬之名》，訪問中說創作這首歌的目的，就是要揭發當年張柏芝為了4千萬的簽約金，不惜自認是一條狗，還說會永遠追隨其側。未料之後張柏芝背信棄義，拿錢卻不依約拍戲。

根據《星島頭條》報導，余毓興表示在2011年決定幫助張柏芝度過難關，是因為張柏芝當年為了錢自認是一條狗，讓他相信對方會「效忠」自己。余毓興強調自己愛狗如命，所以當有人以狗的忠誠做為誓言時，自己就很容易就被這種說法給打動，「我一時感性，在三天内支付張柏芝4000萬簽約金救她於水火」。

張柏芝遭爆為了4000萬簽約金，曾「自認是一條狗」。（圖／中時資料照）

當時這4000萬港幣，說好是張柏芝必須演4部指定電影；另外2012年余毓興又與她再簽訂兩部電影片約，預支276萬港元片酬。但沒想到張柏芝拿到錢後就不認帳，導致經理人及公司蒙受損失。余毓興指控對這種過河拆橋、忘恩負義的行為，感到失望及憤怒。他認為將心比心，當朋友在生死存亡之際，他伸出援手拯救對方於水火，照理說應該感激涕零；可惜張柏芝沒有感恩，更違約拒還款，因此他只能透過法律途徑追討。余毓興在2020年對張柏芝提告，求償港幣1276萬元（約新台幣5112萬），目前官司還在進行中。

至於寫下這首歌，正是對所有關心他的朋友做一個交待，並對自己當初的愚味做一個了斷及翻篇。尤其當時宣布張柏芝為旗下藝人時，時事評論家蕭若元還曾指出張柏芝天生反骨，預言雙方未來將對簿公堂；余毓興說：「當初為了力挺張柏芝，不知好歹，放話硬槓蕭若元，现在想起来真是愚昧無知！」

余毓興指出4千萬是辛苦賺的血汗錢，不奢望張柏芝會歸還，對於她這種忘恩負義的行徑感到心寒，甚至覺得相當可恥，只能尋求法律途徑解決，並且推出新歌《以犬之名》嘲諷張柏芝。不過張柏芝多年前曾反控余毓興2014年涉嫌偽造公章簽合同進行詐騙，同年被告，接著又捲款跑路，受害者多達數百人。