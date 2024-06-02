不少長輩都有誤接詐騙電話的經驗，專家表示，一旦接聽這類電話，就已經在向詐團傳遞2項危險訊息，包括這個電話是通的，以及你會接聽電話。專家建議，就算誤接詐騙電話，也要馬上掛斷，有些人可能會在接聽後試圖激怒詐騙份子，例如稱家人是警察等，專家警告這類行為都不必要，只是讓自己涉險，讓詐團獲得更多個人資訊而已。

《紐約郵報》（New York Post）報導，英國行動研究分析師芙格爾（Charlotte Vogel）幾個月前回答網友在美國知識問答社群網站Quora上有關詐騙電話的提問，她表示，一旦接聽詐騙電話，就等於向詐騙集團證實2項訊息，第一是這支電話號碼是通的，第二是號碼的主人會接聽。

她建議，一旦誤接詐騙電話，最好的方式就是馬上掛斷。

芙格爾提到，有些人可能會試圖在電話中向詐騙份子說教，甚至是咒罵、怒嗆對方，她警告，持續與詐騙份子交涉只會洩漏更多敏感個資，可能讓自己面臨更大的風險。

例如有些人可能會嗆聲「我是律師」，或是稱「我老爸是警察」等等，也有人會咒罵「不要再打來我家」，她說這些回應都洩漏了個資。

芙格爾強調，竊取身分不只是從受害者身上騙一次錢那麼簡單，這是一整個產業，詐團正逐漸建構受害者個人資訊的數據庫，甚至會「儲存、重新整理，並且賣給下一個騙子」，就算只是單純接起電話，對詐團來說也很有價值，因為他們之後可能會再嘗試繼續撥打，或者將受害者電話賣給下一個詐團。

有些詐騙電話沒有向受害者要錢，芙格爾警告，就算只是確認電話號碼、住家地址、身分證字號等個資，也會讓詐團受益。她說詐團還能將電話中得知的個資與他們手上已知的資訊結合，例如受害者在社交平台上公開的個資，或是駭客先前取得的個資，進一步拼湊受害者的完整資訊，突然間受害者不再只是一組電話號碼，可能已經拼湊了受害者及家人的職業等等。

芙格爾強調，詐團不會被受害者的辱罵、恐嚇、威脅嚇到，呼籲受害者誤接電話後不要浪費時間。