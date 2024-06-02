陳姓、羅姓男子等人因缺錢花用，日前潛入新北中和區建築工地行竊電纜線，工地主任發現後立刻打電話報警，警方當場逮捕陳男。據陳供稱，再循線拘提羅男等4人到案，警詢後依加重竊盜罪送辦。

警方指出，上月（5月）18日凌晨1時，接獲轄內景德街建案工地主任報案稱，手機雲端監視器APP警示，該工地疑似有竊嫌闖入，警員到場後查獲陳男，並查扣相關贓證物。

警方查扣的贓物。（中和警分局提供）

陳男供稱，另有其餘共犯，中和警分局組成專案小組，依據供詞埋伏於工地附近蒐證。上月21日晚間，警方在景德街一帶前後包夾逮捕欲逃逸的羅姓竊嫌，再繼續追查發現仍有3名男子涉嫌重大。

警方上月22日報請新北地方檢察署指揮偵辦，經過調閱監視器確認身分後，上月29日專案小組成員分別於中和及三重區全數拘提到案。該竊盜集團成員落網後均坦承犯行，警詢後依加重竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。

中和警分局長趙家輝表示，近日銅價屢創新高，該集團成員覬覦電纜線內銅線價格不斐，工地應加裝監視器設備或聘請保全加強巡視，對擺放高價電纜線等施工設備，應規畫儲存空間並上鎖，以降低失竊風險。另外，警方將持續加強巡邏，以維轄區治安及民眾財產安全。