廣州市人民政府辦公廳5月31日印發《廣州市低空經濟發展實施方案》，發展目標到2027年要讓廣州低空經濟整體規模達到1500億元（人民幣，下同）左右，低空領域技術創新水準全國領先，更提要向全球生產銷售「廣州造」的首台飛行汽車，並推動成為大陸國內首個載人飛行商業化營運城市，甚至探索與港澳的跨境航線。

整體《實施方案》提出了五大方向、21項重點任務。具體方向包括加強統籌規劃和協同推進、夯實低空基礎設施建設、打造低空製造業高地、拓展特色低空應用場景以及健全規則制度體系。

目標也提及智慧航空器銷售，要向全球生產銷售「廣州造」的首台飛行汽車，推動關聯的載人航空器、飛行汽車、貨運無人機、消費無人機、傳統直升飛機等航空器製造業實現產值規模超過1100億元。

至於城市先進空中交通商業運營方面，則要推動廣州成為大陸國內首個載人飛行商業化營運城市，低空經濟跨境飛行、商務定制、短途客運、文旅消費、物流運輸、應急醫療、會展服務等關鍵運營服務領域的市場規模達到300億元。

在拓展特色低空應用場景方面，《實施方案》提及要探索開通大灣區內城際間的短途直達航線以及與香港、澳門之間的跨境航線。爭取智能航空器獲得運營許可後在廣州試點首批商營運航線。

在低空基礎設施方面，要建設廣州第一個跑道型通用機場，新建5個以上樞紐型垂直起降場、100個以上常態化使用起降點，低空基礎設施投資規模超100億元。