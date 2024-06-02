金門KDC女團性感挑戰「16蹲」 1天破萬點閱

金門KDC流行舞蹈天團挑戰時下最夯的「16蹲」！女團們身穿高衩改良式旗袍從甄洋樓「穿越」跳出來，性感火熱的帶著大家「蹲」遍金門各知名景點。影片一上架短短一天就吸引萬人點閱，迴響熱烈超吸睛！

金門有很多好玩、有趣又富有歷史的觀光景點，透過影片當中穿著復古旗袍的女孩們，帶著大家從富有歷史的甄洋樓、總兵署、到具有戰地特色的慈湖三角堡戰車、跟對岸宣導的北山播音牆、乳山遊客中心的飛行機、以及最近很夯的金門大橋，到有著濃濃酒香的金門酒廠、再來是曾經拍攝「軍中樂園」的金東電影院，最後蹲到具有金門第一景點的莒光樓，用簡短有力的16蹲帶著大家快速瀏覽我們美麗的小島。

據了解，KDC流行舞蹈團已深耕金門13年，其中更連續6年獲選為金門縣傑出演藝團隊，一直致力於在地推廣街舞與流行舞蹈，發掘並培育在地的舞蹈種子。

影片中KDC團長李依文帶著國高中的MiniKo團員們，賣力的用青春活力的流行舞蹈帶大家欣賞金門小島之美。才短短的1天在網路上不僅已有1萬多人觀看，更獲得熱烈的迴響，他們期望透過鏡頭，用跳舞的方式將金門的美傳遞到世界各地。