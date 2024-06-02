台北國際電腦展（COMPUTEX）將於本周二開幕，輝達（NVIDIA）執行長暨創辦人黃仁勳上周提前來台，今（2）日晚間7點將在台大體育館搶先發表主題演講，輝達提醒，不能到場的朋友可以收看線上轉播，參加粉專活動還有機會抽中價值3萬多元、黃仁勳親筆簽名的GeForce RTX 4080 SUPER顯示卡或簽名海報。

黃仁勳今晚將在台灣大學體育館發表主題演講，分享人工智慧時代如何帶動全球新產業革命的發展，傳台積電總裁魏哲家都會到場、鴻海董事長劉揚偉都將出席。輝達NVIDIA Taiwan今在臉書發文，分享黃仁勳今晚在台大體育主題演講的官方線上直播連結。

輝達官網也發布「分享你最愛的主題演講時刻」活動，6月3日下午5點前，於NVIDIA Taiwan臉書粉專的#NVIDIAkeynote 系列貼文留言分享最愛時刻，並在留言或貼文中加入 #NVIDIAkeynote 主題標籤，將抽出 10 位得獎者送出黃仁勳簽名海報，與1位得獎者送出黃仁勳親筆簽名的 GeForce RTX 4080 SUPER 創始版顯示卡。