上周五（5月31日）大半場漲勢震盪，指數試圖反攻5日線，午盤翻黑，尾盤更爆2,031億元大量下拉115點，指數跌破月線收低21,174點。5月31日三大法人賣超405.41億元，外資即賣超330.18億元，自營商也賣超76.09億元，頭信則小買超0.86億元。上周的三大法人合計賣超1,119.35億元，外資周賣超1,030.27億元，自營商周賣超70.49億元，投信周賣超18.64億元。

上周外資在期貨市場也增持空單，5月31日外資的台指期未平倉空單部位達1萬4,059口，雖較前一日微幅減持空單353口，但相較於5月24日未平倉空單部位8,402口，周增持空單達5,657口。

時序本周進入6月初，除持續關注輝達執行長黃仁勳在台創造AI相關新話題外，股東會題材快速升溫，本周上市櫃及興櫃公司股東會家數雖然不到200家，但重量級及新聞熱度公司，有電子的台積電、大立光、宏碁資訊、所羅門、廣明等，金融的元大金、永豐金、京城銀，傳產則有欣陸、裕民、王品、國賓、遠雄、皇翔等。台積電股東會4日登場，大立光股東會7日壓軸，聚焦第三季產業景氣及營運展望。

本周新一波法說會，主要有創意、欣高、天鈺、致茂、旺矽、嘉澤、力旺、順藥、建準、上緯投控、豐泰、樺漢、鑫聯大投控、京元電、敬鵬、台勝科、晶心科等。

至於4、5月較早召開股東會的公司，則接續除權息，其中本周較重要除權息個股有華通、創意、正新、昱展新藥、臻鼎-KY、大田、信義振曜等，除權息前後表現也受到市場關注。