大陸海關總署將在6月7日公布5月份最新進出口數據。由於4月以美元計價的外貿進出口年增率雙雙由負轉正，且遠超預期，機構預測5月將能延續長紅氣勢，出口增速有望來到10％，為今年穩增長吃下定心丸。

資料顯示，以美元計，4月出口總值2,924.5億美元，年增1.5％，較3月出口的年減7.5％大幅好轉，且遠超預期。4月進口總值2,201億美元，年增8.4％；進出口總值5,125.6億美元，年增4.4％；貿易順差723.5億美元。

澎湃新聞報導，東方金誠研究發展部總監馮琳分析，4月出口優於預期，主要是去年比較基期較低，帶動今年增速轉正。其次是外需回暖，對發達經濟體出口全面回升，加上穩外貿政策持續顯效拉動，讓出口增長保持較強動能。

馮琳表示，3月以來，大陸官方製造業PMI指數中的新出口訂單指數持續處於擴張區間，背後主要是全球電子行業週期上行，原油等國際大宗商品價格走高，以及歐美央行降息預期的影響，當前全球貿易處於回暖階段，外需改善帶動大陸出口增長動能轉強。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華也認為，從主要經濟體及全球PMI製造業指數看，全球需求仍具擴張動能，對於大陸外貿情勢為一大利多。

展望未來，周茂華認為，全球需求溫和擴張，大陸外貿出口多元化，電動汽車、新能源電池及裝備製造等產品海外需求旺盛，以及去年基數回落，未來幾個月大陸外貿出口增速有望繼續保持增長。

其中，出口增長動能偏強勢頭有望延續。馮琳預計，5月出口年增有望達到10％左右，第二季出口增速會較第一季明顯加快。

財信研究院的研報也預期第二季出口將延續上揚態勢，上半年出口年增率約在4％～5％。研報指出，一是去年低基期將對第二季出口增速形成較強支撐；二是預計全球製造業溫和恢復、美國補庫存週期開啟將對出口數量形成一定支撐；三是價格因素對出口增速的拖累作用有望緩解；四是預計出口商品結構升級，將支撐2024年出口保持穩定增長。