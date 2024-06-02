DTAT確定導入5噸至8.5噸的eCanter產品，將是國內輕中型商用車中的唯一純電產品，預料短期內將獨占同級距市場。據了解，目前已接獲統一速達及政府採購訂單，DTAT將於6日的eCanter上市發表會進一步說明相關接單狀況。

儘管目前純電車產品相較於過去傳統燃油車價較高，不過，DTAT認為，隨著全球環保趨勢，且在淨零碳排需求下，也將有愈來愈多物流企業選擇採用純電商用車款，因此仍決定導入eCanter來台。

隨著eCanter在台上市，今年起也可看到國內電動商用車在各級距產品日益多元，包括中華車已有CMC電動輕型商用車，VOLVO則與台泥除首度引進電動曳引車運送水泥產品，後續亦計畫陸續導入26噸電動大貨卡以及43噸電動曳引車。

除eCanter之外， M-Benz重型商用車款亦有eActros以及eEconic純電重卡產品線，目前DTAT也已評估導入當中，未來將以雙品牌不同電動化產品滿足國內需求，集團將可全面滿足短程運載及長程運輸的純電用車需求。

有鑑於電動車市場活絡，BMW積極布建完整電動車產品線，汎德也將於6日舉辦「Future Hub電能領域」記者會，純電豪華旅行車BMW i5 Touring將領軍BMW i電能全陣容亮相，並同步說明品牌未來進一步的電動車相關計畫及目標。