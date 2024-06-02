家住雲林縣二崙鄉的80多歲田姓老婦罹患失智症，日前早上7點騎單車出門，直到晚上7點體力不濟坐在大埤鄉一處榕樹下歇喘被發現，女警獲報前往協助，從她口述估算至少騎了4鄉鎮從雲林的北邊界騎到南邊界。

大埤分駐所獲報，有一名老婦人坐在大埤鄉三結村埤頭一處榕樹下，看似是迷路的外地人，警員李思嫻前往協助，見老婦人面露疲憊、體力透支，身旁有一輛腳踏車，員警關懷詢問後，到附近商店購買運動飲料，立即給老阿嬤補充電解質恢復體力。

員警把老婦人帶回分駐所，提供熱食充飢，老婦人無法說明名字及住家地址，員警依她口述的音譯姓名查詢各警政資料庫，發現89歲的田姓老婦人住二崙鄉，患有失智症，是通報失蹤人口，通知老婦人兒子與媳婦接回家。

警方表示，老婦人有過午不食的習慣，可能連續騎12小時造成體力不支，她應該是從二崙鄉出發、騎過崙背鄉、土庫鎮、大埤鄉。

二崙鄉是雲林縣境沿濁水溪的北邊界鄉鎮之一，大埤鄉是雲林縣南邊界的6鄉鎮之一，田姓老婦人的單車迷途幾乎穿越了雲林縣。