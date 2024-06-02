蟑螂是生活中最常見的害蟲，一名女子每天打掃，家裡仍有小蟑螂，讓她超級崩潰，上網尋求協助，網友紛紛推薦她使用殺蟑劑「一點絕」，家裡各角落點一米粒大小，能有效滅蟑，網友分享使用心得讚「整窩趕盡殺絕」、「家裡再也沒出現蟑螂。」

原PO於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》指出，每天掃地、拖地，垃圾每天丟，排水孔也會蓋住，但家中仍不斷冒出小蟑螂，導致她每天都在打掃，尤其煮完飯後，會整個家裡再清潔一遍。

原PO表示，家裡的地板會用漂白水稀釋拖地，由於每天清掃不只一次，環境乾淨到拖過地板的水都沒有任何汙濁，只有一些頭髮和寵物的毛髮，質疑漂白水氣味是否無法阻擋蟑螂？

文章一出，網友紛紛表示，消除蟑螂並非盲目的清掃，要找到適合的滅蟑方式，多數人推薦她使用「一點絕」，在家中角落點一粒米粒大小，可有效消滅蟑螂，當中有眼尖網友發現原PO有養寵物，提醒她要點在寵物吃不到的地方，「自從用一點絕，家裡再也沒出現蟑螂」、「整窩趕盡殺絕了。」