家住新北市鶯歌區的42歲劉姓婦人，5月初在臉書點擊股票推播廣告，遭詐騙集團邀入飆股群組，鼓吹投資股票「穩賺不賠」，前後面交2次、匯款2次，共遭詐70萬元，劉女驚覺不對勁報警。31日晚間由三峽警分局警員假扮超商店員，釣出詐團派來取款的29歲鄭姓車手，一舉逮捕鄭男，起獲偽造工作證、印鑑及大批取款證明。

警方指出， 5月初劉婦瀏覽臉書，跳出網路推播「杉本來了」號稱能「穩賺不賠」的投資廣告，好奇心驅使，她點進裡面後，自稱助理的陳美玲小姐邀她加入「公益飆股學院」的大群，每天不斷有「老師」教授並推薦股票明牌，更有許多學員在群組內自稱買了推薦的股票明牌後賺大錢，讓劉女相當心動。

警方查扣的證物。（三峽警分局提供）

劉婦從5月7日至5月16日陸續面交、匯款4筆，共計70萬元給對方派來收款的業務專員，但令她疑惑的是別人明明賺錢都有拿回，她卻始終沒收到半毛錢，於是向警方報案。警方計商劉與警方配合，佯稱還要再投入200萬元買股，果然詐團心癢難耐，31日晚間派出取款車手前往交易。

鄭男見到警察頓時嚇傻，立刻喊冤說自己也是被騙來的，警員在他身上搜出剛剛從被害人手上接過的真假鈔票，袋子裡也搜出大批收據憑證、偽造的工作證明及印鑑，讓他百口莫辯。

鄭男供稱，家住台中，原本是從事物流業，因為想賺大錢，自己上網找詐騙集團問對方有沒有缺人，集團將他當成棋子，把超商當「轉運站」，每天要他在各處超商待命，接到「指示」立刻化身取款專員收款。鄭男更說溜嘴，「上級」提醒他要特別注意是否有「嫌疑人」在旁，發現苗頭不對要立刻更換地點，而「嫌疑人」就是警察。