台北市長蔣萬安上任約1年半時間，但民眾日前在聯合醫院竟發現文宣出現前市長、民眾黨主席柯文哲。民進黨台北市議員陳怡君要求，過期的市長如同過期的文宣，聯醫應秉持行政中立，適時撤換文宣。聯合醫院仁愛院區回應，已將過期資訊下架，並將海報、文宣納入院區環境檢核項目，由專人巡檢並即時更新。
陳怡君接獲民眾投訴，日前在聯合醫院發現用藥資訊文宣仍出現柯文哲，電視牆則可以看見黃世傑，令人質疑聯合醫院恐有行政不中立，為他黨宣傳的事實。
陳怡君批評，過期的市長如同過期的文宣，雖然醫護人員十分忙碌，但柯文哲卸任後並未在聯醫就職及看診，呼籲聯醫秉持行政中立，應適時撤換文宣、更新資料，勿混淆視聽，抹煞線上團隊的辛苦。
聯合醫院仁愛院區副院長林志陵回覆，過期文宣誤植圖檔作為衛教素材，感謝外界關心及提醒，已全面檢視院內海報、文宣及網站，並將過期資訊即刻下架，也提醒各單位隨時檢視並更新。
他說，也已將海報、文宣納入院區環境檢核項目，由專人巡檢並即時更新，以避免出現過期資訊造成民眾誤解。
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