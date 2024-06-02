就位在高雄市中心美麗島站旁的一處夜店，竟暗藏天九牌職業賭場，高雄警方接獲情資前往攻堅，一舉逮獲包含賭場負責人、工作人員與賭客等共28人將移送偵辦，暗藏賭場的夜店也將函送主管機關停業處分。

高雄市新興分局警方日前接獲情資顯示，轄區內有天九牌職業賭場流竄，經連日探勘蒐證後，確認賭場藏身於合法夜店中，利用其出入複雜特性躲避警方查緝，6月1日成功獲法院核發搜索票，於凌晨3點見時機成熟，率多名特勤隊成員前往攻堅。

高雄警接獲情資有夜店藏身於夜店中，全副武裝前往攻堅逮到工作人員、賭客共28人。（警方提供／任義宇高雄傳真）

警方逮到天九牌職業賭場工作人員、賭客共28人，並查扣天九骨牌2付、骰子1批、賭資新台幣11萬元、抽頭金新台幣8200元。（警方提供／任義宇高雄傳真）

特勤警全副武裝穿越該夜店直上頂樓，於頂樓發現一處小門，警方使用破門工具進入後大喊「趴下」，當場逮捕負責人29陳姓男負責人、把風的54歲石姓男子、工作人員29歲賴男、提供場所的26歲楊男，以及賭客24人，共逮獲28人，並查扣天九骨牌2付、骰子1批、賭資新台幣11萬元、抽頭金新台幣8200元等證物。

警方說明，警訊後將陳姓負責人與工作人員等共4人，依刑法賭博罪移送高雄地檢署偵辦，24名賭客則依社會秩序維護法移送裁處；另有關掩護非法賭場之夜店，警方事後將函請事業主管機關裁處，予以停止營業並斷水斷電，以杜絕心存僥倖業者欲以規避查緝之情形。