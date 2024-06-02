上月底，台南市安平區某托嬰中心遭市議員踢爆疑涉虐童，台南市政府社會局稽查後，4名托育人員涉嫌不當照顧，勒令停業3個月，該中心共照顧35位2歲以下嬰幼兒，日前社會局調查家長意願，全數都已啟動協助轉托。

市議員林燕祝上月底指安平區某托嬰中心老師，將一般幼童的餵奶拍嗝輕拍，下手成為傷經挫骨的「重拍」，更離譜的是，老師還無視小寶寶攀扶搖椅摔倒頭撞木地板，導致寶寶二度摔倒，還被搖椅壓覆等情形，甚且還有寶寶被帶到樓梯底下打腳板。

社會局表示，針對該托嬰中心除予以停業3個月處分，也針對托育人員各裁處6萬元罰鍰，由於中心內有35名嬰幼兒，考量家長托嬰需求，第一時間也召開家長說明會，並成立轉托協助專案小組，由專人負責並輔導轉托作業，提供鄰近準公托嬰中心及準公共托育人員之轉托資源，維護幼兒照顧權益。

由於這起設虐童案也引發家長正反兩種不同聲音，社會局指出，事發後邀集專家學者召開再調查會議，確認該中心不當照顧幼童事證明確，依兒權法裁處停業並無不當，並將相關事證移送後續偵辦。

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