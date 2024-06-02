國民黨立院黨團總召傅崐萁提出花東交通三法，「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」、「國道6號東延花蓮建設特別條例草案」，被綠營批為錢坑法案，但傅崐萁昨預告，7月16日本會期結束以前一定三讀通過。民進黨團幹事長吳思瑤批，嚴重違憲亂政的惡法，希望國民黨、民眾黨、立法院長韓國瑜能夠懸崖勒馬。

吳思瑤表示，傅崐萁領銜國民黨提案的三大交通建設錢坑法案，是繼國會擴權法案之後另一個嚴重違憲亂政的惡法，但國民黨依舊選擇站在社會的對立面，不惜成為全民公敵也要強推，傅崐萁甚至對外放話，一定要在7月16本會期結束前強行碾壓表決通過。

吳思瑤說，不只環保團體學者專家來反制譴責，現在也有公民朋友自主串聯要求退回惡法，民進黨團也全力在立院阻擋立法，這三大乾坑法案將耗資民脂民膏高達2兆以上，但卻欠缺嚴謹的財政紀律評估，欠缺專業的環境影響評估，各項交通建設具備的分析作業都付之闕如。

吳思瑤直指，而在立法院委員會聯席審查期間，三大乾坑法案更只前後花費10分50秒就快轉通過打包交付協商，民眾黨團的立場甚為關鍵，但非常遺憾在幾次朝野協商的過程當中，看到黃國昌也是選擇繼續扮演傅崐萁小弟的角色，民眾黨支持三大乾坑法案，他們還共同提出修正動議。

吳思瑤強調，韓國瑜也是重要的關鍵人物，現在主持的協商當中，也欠缺非常嚴謹的條文審視，希望國民黨、民眾黨、韓國瑜能夠懸崖勒馬，到底人民要有多憤怒才能夠阻止惡法的通過呢？