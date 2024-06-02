台南市中西區海安路1家酒吧生意興隆，每逢假日顧客滿到道路中，日前甚至有酒醉客半夜當街撒鈔，引來路人搶錢歡呼，警方依妨害安寧將負責人函送法辦，10多天情況並未改善，昨天（1日）逢周末假期，警方再接獲檢舉，大批警力趕赴站崗，訓誡店家做生意也要有社會責任。有同業私下表示，該店太過招搖。

海安路這家酒吧半年來迅速崛起，店家未設低消，並將大門打開，DJ播放的電音外放到店外，門口人行道變成酒客流連的場地，許多顧客甚至先到超商買酒，再到門口湊熱鬧，省去一筆消費，假日夜晚店門口經常擠滿400多人。

台南市海安路一家酒吧生意興隆，酒客外溢到人行道，甚至穿越馬路到中央軸帶，頻遭鄰居檢舉妨害安寧，引來大批警員站崗。（程炳璋攝）

店家的酒客不只外溢到人行道，更跨越馬路到中央軸帶蹲坐休息，醉客來回穿梭馬路，險象環生。吵雜喧囂聲更令鄰居不堪其擾。

台南市警方今天（2日）凌晨零時許再度接獲檢舉，大批警力趕到現場喝止酒客吵雜，還有人將汽車直接違停在店門口，不願移車。

店家只派2人維持人行道上的酒客脫序行為，警方斥責表示，商人做生意，也要兼顧社會責任，不能放任酒客影響周邊鄰居與交通，再不管理未來出事誰負責任？

不過店家卻以「很多店外的酒客是湊熱鬧的路人，並未在店內消費」雙手一攤表示難以管理，令警方氣炸收隊。

有同業表示，台南市大部分的酒吧長期經營模式質感化，這家迅速走紅的酒吧，經營方式太招搖，恐遭業界眼紅。