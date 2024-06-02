食安風暴下，很多人開始自帶便當，對此，「無毒教母」譚敦慈表示，不要以晚餐剩菜裝便當，而是煮完晚餐後，先裝好便當，再直接放冰箱，因為會長菌的溫度是攝氏7度到60度，把菜炒完，把飯裝好，大概就已經降到攝氏60度，「這時候放冰箱最能抑菌。」

譚敦慈上「小宇宙大爆發」節目時指出，我的小孩一直都帶便當，為什麼呢？以前就有個研究，小孩吃家裡的便當，比較不會叛逆，所以我們家小孩都帶便當。

譚敦慈說，帶便當要這麼做，煮完晚餐飯菜後先裝便當，不要晚餐吃剩的再裝便當，因為你夾、我夾、他夾，這樣就會有細菌，裝完便當之後，馬上放冰箱，「長細菌的溫度是攝氏7度到60度，那你其實把菜炒完，把飯裝好，大概就已經降到攝氏60度，這時候放冰箱最能抑菌。」

譚敦慈說，隔天要帶便當去學校的路上，溫度可能會改變，現在買冰淇淋不是會給一個保冷劑，她都會把保冷劑放在冷凍室，隔天孩子要帶便當時候，就把便當放進有鋁箔的便當袋裡，再把保冷劑放在便當最上面，然後孩子帶去學校，就直接去加熱便當，或者說再放到冰箱保存，這樣便當吃了最安心。