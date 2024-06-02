台灣詐騙近年橫行，讓國人深惡痛絕，國民黨立委洪孟楷揭露，詐騙集團囂張到，連用Google搜尋「打詐四法」「反詐騙電話」「如何防治詐騙」，跳出來的前幾項結果，竟然高度疑似詐騙集團所投放的廣告。這種囂張跟惡劣行為簡直泯滅人性，能否有效源頭打擊、阻斷金流，將是考驗政府有沒有打詐決心的關鍵。

洪孟楷指出，「假裝是律師的網站，來告訴你被詐騙怎麼辦？」這其實也是另外一種「二次詐騙」，利用被害者已經被詐騙的焦慮心情，並且亂投一的情況下，再次點入釣魚網站，被詐騙集團再騙一次。

洪孟楷表示，這種手法不只囂張，更加惡劣，因為就是在已經被騙的人的痛苦上再次灑鹽，當民眾要搜尋「反詐騙專線」「打詐四法」都會跳出詐騙集團的廣告，人民又怎麼有辦法相信政府打詐的決心？

對於打擊詐騙集團，洪孟楷認為，說穿了還是要從兩方面根本下手，一就是「源頭打擊」，除嚴格要求搜尋引擎不得刊登類似這樣的廣告外，也要施行實名制；其次要「阻斷金流」，把金流給阻斷，讓詐騙集團花了一堆時間、人力成本，但是收不到錢，自然就沒有人想要去白費功夫。

洪孟楷強調，殺頭生意有人做、賠錢生意沒人做，就是這個道理，當現在政府最急著推動的打詐四法，也變成詐騙集團利用的關鍵詞，這樣子囂張人民真的無法忍受，拿出魄力解決問題，才是人民想要看到的新政府。