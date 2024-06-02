總統賴清德上任2周以來，立法院發生國會改革法案表決大戰、藝人表態政治立場、中共軍演等狀況，資深媒體人李艷秋今（2）日上午以「我們沒有總統，只有鬥雞」為題發文批，賴上任這2周，民心動盪，「真的搞不清楚他要做什麼？只看到這個政府的無能與剛愎」。

李艷秋在臉書提到，賴清德對外用「新兩國論」鬥老共，對內用「反黑箱」號召民眾包圍立法院鬥在野黨，國會改革法通過就指示行政院覆議、大法官釋憲，繼續鬥在野，還用極高姿態，要大家「諒解」赴大陸發展的藝人；至於自己人，雖然在大陸美女小三的溫柔鄉裡淪陷，但不需諒解，直接頒發獨董寶座平反。

李艷秋接著提到，賴清德的愛將拿著監控人民行動的數據出來炫耀；內閣用首都警察局長如此重要的職位，耍弄台北市長；黨團總召柯建銘綁著「民主已死」的布條，頑強地以少數推翻多數。她批，總統是鬥雞，但政策表現卻軟弱無力，大陸旅遊的禁團令忽開忽關忽改，弄得觀光業者抓狂；再度開放陸生，結果限制一堆，對方已讀不回；而鬥爭ECFA是太陽花的根、是民進黨賴以執政的氧，被終止134項ECFA的關稅減讓，應該舉國歡騰才是，賴政府卻說，取消優惠「無助於兩岸關係的推進」。

最後，李艷秋認為，前總統蔡英文完全執政，還做做樣子喊謙卑，賴清德雙少數執政，卻明目張膽喊打喊殺，絲毫不見被民意教訓的反省；她也批，賴上任這兩個星期，民心動盪，真的搞不清楚他要做什麼，只看到這個政府的無能與剛愎，「我們的總統，是隻鬥雞。既然只有這個本事，那就繼續鬥好鬥滿吧」。