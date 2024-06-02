竹筏直道競速300M賽參賽隊伍共計26隊，每隊12名槳手出賽划竹筏。（蕭嘉蕙攝）

竹筏直道競速300M賽分為全國邀請賽及學生組竹筏傳承競賽，池上國中組隊參賽。（蕭嘉蕙攝）

台東縣池上鄉竹筏季活動邁入第23年，昨（1）日起一連兩天於大坡池國家濕地風景區舉辦，活動項目包含竹筏直道競速300M賽、水上竹筏拔河賽，吸引全台47支隊伍參加。鄉長林建宏表示，竹筏季活動奠定口碑，不受0403花蓮大地震影響，參賽隊數創新高。

首日登場的竹筏直道競速300M賽，分為全國邀請賽及學生組竹筏傳承競賽，參賽隊伍共計26隊，每隊12名槳手出賽划竹筏，歷經一番激烈競爭，由來自花蓮縣的隊伍「Mr.CaNoe Taiwan」奪下全國賽冠軍，抱回8萬元獎金。該隊表示，獎金統統用作車馬費之用，因為全隊是搭飛機來參賽。

首次參賽的池上國中學生王立元興奮地說，一直沒有機會可以划船，很期待可以嘗試新的運動。學生趙家淳則說，賽前練習著重於討論戰術，包含如何安排槳手座位、如何划到浮球處等。

鄉長林建宏表示，竹筏季活動自2002年舉辦至今將邁入第23年，儼然成為池上鄉重要的文化活動，且今年報名隊數不受0403花蓮大地震所影響，創下高報名人數，代表獲得全台選手的認同與支持。

竹筏拔河賽事則於今日展開，共計21隊伍參加，邀請池上饒組x山海組於池畔演出，延續竹筏季的熱血氣氛。現場也規畫特色市集及傳統童玩體驗活動，讓大朋友小朋友都能一同參與一年一度的精采賽事。