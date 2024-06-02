近年從事水上和登山活動民眾增加，也讓意外頻傳。根據內政部統計，112年空中執行勤務飛行較111年增加11.6％，空中救援和救護311人，較111年增加34.6％，其中「空中救難」占5大飛行任務過半數，以海上救難及山難搜救最多。內政部也呼籲民眾珍惜空中救援資源，用在最急迫需要的地方，以發揮最大救急效用。

內政部空中勤務總隊主要執行空中救災、救難、救護、觀測偵巡及運輸等5大任務，在松山、花蓮、清泉崗、小港以及豐年等5機場，設有3個勤務大隊及7個勤務隊，常在惡劣天候、艱困的山區或海域執行空中救援任務。

內政部指出，截至今年5月底配有黑鷹直升機14架、海豚直升機9架及定翼機1架，分別依海拔高度不同執行各項搜救任務。

觀察近5年空勤5大任務，計飛行4247架次，以「空中救難」執行2003架次（占47.16％）最多，並以海上救難及山難搜救為主；「空中觀測偵巡」927架次（占21.83％）居次，以海洋及海岸空偵巡護、國土綜合規劃空勘航攝勤務較多；而「空中救護」593架次（占13.96％）居第3，均為醫療轉診、緊急救護勤務。

內政部指出，去年我國空勤總隊執行5大任務及整備勤務共飛行5427架次，其中5大任務計飛行725架次，以空中救難飛行占50.76％比率最高。依任務別

來看，空中救難計368架次，較前一年減少45架次（-10.90％），以海上救難187架次占 25.79％最多，山難搜救181架次占24.97％居次。

在空中救護方面，則有125架次，較前一年增加27架次（＋27.55％），皆為醫療轉診、緊急救護；空中觀測偵巡方面有113架次，較前一年減少73架次（-39.25％），以海洋（岸）空偵巡護73架次，占10.07％最多。

另外，空中救災計89架次，較上年增加62架次（＋229.63％），其中以火災搶救75架次占10.34％最多；空中運輸計30架次，較上年減少21架次（-41.18％）。

內政部表示，以112年執行情形觀察，計救援（護）311人、運載人員447人，運載物資、裝備、油料計28,540公斤及滅火水量1024公噸，其中滅火水量較上年增加966公噸（＋1665.52％），增幅較大。

空中救援資源為國家寶貴的資產，內政部呼籲大家要珍惜每一次的救援、救危、救命的人力及設備，讓有限的資源用在最急迫需要的地方，以發揮最大救急效用。