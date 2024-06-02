40歲的香港男星鄭俊弘與太太何雁瑜，2020年結婚後育有一子。二人在去年曾透露兒子有發展遲緩的問題，正接受治療。怎料，鄭俊弘夫妻近日在節目上表示，兒子是罹患了罕見疾病「天使綜合症」，智商只有2到4歲。有醫生說這是基因異常，患病的小朋友會出現智力問題及腦癇症；雖然壽命不受影響，但到現在還沒有藥物能醫治。

夫妻兩人在節目《健康．旦》中首次公開分享這段時間的心路歷程，何雁瑜說自己在懷孕期間的各項產檢報告中，都沒有顯示任何潛在問題。但隨著兒子成長，發現他的發展進度比同齡孩子都還要慢；原本他們以為只需要多一點時間和耐心，直到兒子1歲半時，經過專家評估，確診是罹患罕見遺傳病「天使綜合症」。

鄭俊弘與何雁瑜的兒子在1歲半時確診「天使綜合症」。（圖／擷取自鄭俊弘IG）

現場醫師表示，「天使症候群」會嚴重影響學習、語言和自主活動能力，還可能出現手腳痙攣和進食困難等徵狀。全球發病率約莫是1萬至2萬人中會出現1人，在香港約有60名病患，可以說相當罕見。

鄭俊弘坦言，當初兒子確診時，他一度無法接受，甚至懷疑自己是導致兒子痛苦的原因。但夫妻倆很快就將情緒整理好，決定一起面對，開始積極了解疾病相關資訊，與同症患者家庭取得聯繫，互相交流、鼓勵，未來兩人也將根據兒子的情況，替他規劃合適的生活方式。

不過，夫妻倆相當擔心兒子在他們年老後的自理能力，所以他們需要更努力工作，為孩子的未來做準備、成為他的後盾。此外，他們也曾考慮再生一個小孩，由於先前接觸過的同症患者家庭中，有些選擇再生一個子女「從他們的經驗中了解到，即使生活會有不同程度的挑戰，仍然能夠逐步恢復到接近日常生活的狀態，並維持良好的家庭平衡」。