藍白執政16縣市共同研議財政收支劃分法修正建議，由國民黨立院黨團提案，要求中央釋出15％稅收、約5133億元給地方縣市，立法院財政委員會5日舉行財劃法第一次初步審查會議。民進黨團幹事長吳思瑤說，執政黨對於修正財劃法，一向抱持正面開放願意討論的態度，財劃法的修正可以來長期討論，但是不宜為快而快，也不宜為了政治目的讓地方包圍中央，這就失去了修法的正當美意。

吳思瑤說，藍白再度聯手提出財政收支劃分法的修法提案，目前共有10個版本，執政黨對於修正財劃法，一向抱持正面開放願意討論的態度，但前提必須匯聚各縣市政府的一致看法，一致共識。

吳思瑤表示，這幾年來透過拚經濟的努力，中央補助地方政府改善財源，都來到史上的新高，前總統蔡英文這幾年對於地方財政的撥補，成長了56.6％，而2024年更高達6350億，由中央大手筆的來幫助地方。

吳說，檢視10個藍白的財劃法修正版本，都是要求中央擴大預算來投資地方，但是金額從最低的300多億，到最高的500多億，差距高達10多倍，顯見版本之間立委之間的看法，依舊相當的分歧，不論是垂直分配或是水平分配，都需要更嚴謹的來計算出一套合理可行的試算基準。

此外，吳思瑤提及，中央大手筆的協助地方，但是地方自治的事項，也應當合宜的做出調整，否則預算拿中央的，但是地方自治的事項卻沒有成長，凡事都靠中央，這也喪失了公平正義。

吳思瑤也說，藍白要求中央撥補預算協助地方，但是同時我們又看到藍白不斷的提出要求增加中央財政支出的修法，例如三大錢坑法案、全民健保法、老人福利法等等，凡事要馬兒好又要馬兒不吃草，這是相對的不合理的。

吳思瑤呼籲，財劃法的修正可以來長期討論，但是不宜為快而快，也不宜為了政治目的讓地方包圍中央，這就失去了修法的正當美意。