夏天是蛇出沒的季節，一名網友近日在路邊遇到一條青蛇，顏色綠到發亮，大讚這隻蛇長得超美，還忍不住偷摸牠的尾巴，照片PO出後連網友看了也驚呼「好幸運，現在青蛇超難找」、「端午還沒到！怎麼偷跑出來玩」。

青竹絲又稱青蛇，無毒且溫馴。（翻攝自爆料公社）

這名網友在臉書「爆料公社」發文，近日在路上遇到青蛇，顏色綠得非常漂亮、很美，還偷摸一下牠的尾巴，並解釋青蛇無毒，性格溫和可愛，跟有毒的赤尾青竹絲不一樣，別再搞混。從照片能看到，青蛇是黑色眼珠，整個身體都綠色，且綠到發亮。

貼文PO出後，許多網友紛紛留言「好美喔！居然能偷摸到」、「青蛇最美，給人感覺最舒服，不會可怕」、「美～端午節快到了」、「好幸運，現在青蛇超難找」、「這隻一定是白蛇傳裡的小青無誤」、「端午節快到了小青出來透透氣」，還有人表示「超喜歡青蛇，我唯一摸過的蛇就是青蛇，很溫馴，不過常常在野外很無辜的被誤以為是毒蛇而打死」。

根據台灣「農業部生物多樣性研究所」官網指出，一般的青竹絲分成有毒的赤尾青竹絲，是台灣五大毒蛇之一，毒性猛烈，另是無毒的青竹絲，青竹絲又稱青蛇，無毒、性溫馴。而兩者差在赤尾青竹絲頭大成三角形、眼睛紅色、體側有一白色縱線、尾部磚紅色；青蛇頭小，體側無縱線，全身是鮮豔的草綠色，腹部鵝黃色，極為漂亮，但常被人誤認為是赤尾青竹絲而遭打殺。