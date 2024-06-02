參加健走活動的民眾在頭前寮白礁亭集結，並排成「0988」大字，紀念保生大帝飛昇得道988周年。（廟方提供／張毓翎台南傳真）

健走活動將近2000人參加。（廟方提供／張毓翎台南傳真）

上白礁專屬的報馬牛也在隊伍前跟大家一起健走。（廟方提供／張毓翎台南傳真）

台南學甲慈濟宮2日上午舉辦「紀念保生大帝飛昇得道988周年全民健走活動」，將近2000人參加，上白礁專屬的報馬牛也在隊伍前跟大家一起健走，雖然回程突然下大雨，仍不減民眾興致，紛紛穿起輕便雨衣繼續步行，不少人認為「遇水則發」，祈求一年好運。

參與健走的民眾一早5點30分從慈濟宮大門出發，慈濟宮董事長王文宗率全體董監事出席，立委陳亭妃、謝龍介及市議員謝舒凡、蔡秋蘭、方一峰、學甲區長張明寶、學甲區農會總幹事李曉軍等人都來拉花炮揭開序幕。

健走隊伍經華宗橋將軍溪自行車道，穿過成功大道於保生大帝及先人登陸地點的頭前寮白礁亭集結，並排成「0988」大字，場面浩大，代表今年是保生大帝得道昇天988周年紀念，再由白礁亭出發至中洲社區往東回慈濟宮，全程7.8公里。

回程時天空突然下起滂沱大雨，廟方趕緊發放雨衣讓民眾穿上，隊伍大約上午8點返回慈濟宮，眾人入廟向保生大帝行參拜禮後，健走活動宣告圓滿結束。