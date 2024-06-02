苗栗縣位於苗栗市的首棟社會住宅「明駝好室」，目前由國家住宅及都市更新中心持續興建中，預計明年完工。也因頭份市、竹南鎮人口迅速成長，縣府規畫在兩地建置社宅，地方關心進度，縣府工商發展處2日指出，全縣預計興建700戶社宅，除苗栗市2處，頭份市選址建國花市、竹南2處則選在天聲段、大同路799號，目前正持續推動中。

縣議員邱毓興、葉忠倫、楊明燁等人，近日分別在縣議會總質詢時關心縣內社宅建置情況，也因近年竹科效應、中央推動「桃竹苗大矽谷計畫」，地方尤其聚焦在頭份、竹南地區社宅建置進度。

邱毓興表示，頭份、竹南房價愈來愈高，縣府未來配合中央推動「桃竹苗大矽谷計畫」，若人才大量進駐苗栗，卻沒有地方可居住，恐有負面影響，社宅可相對減輕大家負擔，希望縣府能積極推動設置社宅。

葉忠倫說，縣內第1棟社會住宅「明駝好室」位於苗栗市，也將在明年完工，地方先前聽聞竹南、頭份也要設置社宅，但至今卻悄然無聲，民眾都很關心有無新進展。

楊明燁則指苗栗市房價高漲，不只弱勢族群買不起房，現在的年輕人也無力負擔，甚至租不起房子，苗栗市目前已規畫2處社宅，大家也想知道進度為何。

縣府工商發展處長詹彩蘋表示，縣府與住都中心合作，預計在苗栗縣興建700戶住宅，包括目前建置中的苗栗市「明駝好室」有107戶、苗栗縣審計室附近的社會住宅「啟賢安居」295戶。

她說，縣府有評估頭份市、竹南鎮快速發展，年輕人口增多，因此選址頭份建國花市1489坪，預估有260戶，因用地屬於市場，所以容積率會降低一些，減少70戶，實際約有190戶，用地取得因屬縣有，沒有問題，預計以市場用地多目標使用方式開發。

詹彩蘋提到，竹南鎮則規畫2處，第1處涵蓋天生段918、922與1064等3筆地號土地，初步規畫324戶，但918、922地號為台鐵局土地私人所有，不願意加入社宅建置規畫，因此只剩1064地號，有1.64公頃，實際戶數可能降低，目前已由住都中心和國土管理署辦理指定建築線等相關事宜，因為屬於農業區土地，目前將其變更為都市計畫區。

另外，竹南鎮還有選址大同路799號，位於竹南科學園區，大概規畫79戶，目前已經啟動規畫。詹彩蘋強調，社宅興建都有進展，只是沒這麼快，而總統賴清德上任後，邀集各縣市政府跟住都中心開會，有要求全台社宅數量要再提升，縣府未來也會積極配合推動。

位於苗栗地方法院對面苗栗市中正路旁的「明駝好室」，規畫107戶，預計2025年10月中旬完工，其中，有12坪的套房型78間、22坪的2房型及無障礙2房型19間、32坪的3房型10間、汽車位45席、機車位107席。

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