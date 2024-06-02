近年科技蓬勃發展，兒童使用3c產品問題層出不窮，國民黨台北市議員曾獻瑩認為，許多發展遲緩兒源於3C科技的過度使用，孩子缺乏親子互動和生活體驗，以致發展遲緩，語言表達能力不足，市府應訂定指導方針供家長參考。衛生局表示，已結合社會局及教育局共同提供幼托園之幼童篩檢服務，針對13個年齡層發展檢核表讓家長自我檢核。

曾獻瑩指出，北市遲緩兒通報個案數從2011年的2779人增加至去年3427人，全台的遲緩兒通報個案數更是從2011年的15848人翻倍到去年的34781人，他認為應向國外學習，像是澳洲政府對於兒童觀看螢幕的時間有訂定指導方針，2歲以下的兒童不能看螢幕、2至5歲的兒童每天看螢幕的時間不能超過1個小時等。

曾獻瑩表示，許多家長並不清楚使用3C對幼兒的影響，家長應多陪伴孩子，經營家庭時光，對於孩子使用手機的時間進行管理，像是安卓手機可以使用Google的Family Link、Apple手機可以使用內建的螢幕時間管理功能等，市府應該提供給家長更多的工具，規範限制幼兒玩遊戲、觀看手機、電腦和電視等活動。

衛生局表示，已結合社會局及教育局共同提供幼托園之幼童篩檢服務，並結合醫院辦理「兒童健康服務整合一站式方案」、「學齡前整合性篩檢服務」，提供13個年齡層發展檢核表讓家長自我檢核，可早期發現早期治療減少遲緩發生。

教育局表示，對於學生使用3C電子產品持正向開放態度，率先訂定高中以下生成式AI工具教學與學習指引，引導師生正確使用數位工具，另針對校園內學生攜帶行動載具到校之情形，學校需經校內師生共識後訂定規範，部分學校於不影響學習為前提下，採取有條件開放制，於學習無關之使用將予以管制。