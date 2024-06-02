台中市公園日月湖今（2日）驚見男浮屍，遊客發現嚇壞急報警，經消防局派員前往打撈，警方已調閱周邊監視器，查明此案有無外力因素介入。唯因上月（5月）27日同一地點才出現女浮屍，未料才7隔日又見浮屍，轄區中市警二警分局將加強巡邏密度，預防再有悲劇發生。

台中市消防局今天上午11時獲報，有遊客在台中公園日月湖內，發現一具男性的浮屍，消防局派遣中區、大誠兩個消防分隊前往打撈，目前已打撈上岸，中市警二分局鑑識小組也到場採證，並調閱周邊監視器，查明此案有無外力因素介入。

5月27日約下午1時，有民眾在此休憩時發現湖面有長髮的女浮屍，警消人員獲報到場將其打撈上岸，因已明顯死亡，經調查死者是1名年約50歲的女性，留著長髮，相驗後證實無外力介入；時隔7日同一地點在出現浮屍，也讓百年公園蒙上淡淡哀愁。

中市警二分局已加強巡邏密度，也提醒民眾，遇到困難時一定要冷靜思考，適時宣洩壓力，以免造成遺憾。

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