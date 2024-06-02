台灣師範大學、政治大學日前舉辦的「境外生留台工作說明會」，邀請移民署台北巿服務站宣講外僑生畢業後留台居留之相關規定，加上《入出國及移民法》新制上路，台北市服務站特別就最新修訂之規定加以說明，並舉辦有獎問答，讓與會的外籍學生更瞭解自身在台居留權益。

畢業於台師大的馬來西亞籍鐘偉漢表示，因為台灣的薪資條件優於家鄉，許多僑外生對於留台工作都有憧憬，現在法規放寬畢業後最長可以延期至2年，讓在台外僑生畢業後有更充裕的時間可以規劃未來，勉勵學弟妹們善用時間，盡早規畫畢業後的職涯，一起留在台灣打拼。

移民官高琳喬（左一）和與會應屆畢業生合影（中為宏都拉斯籍Miguel、右二為海地籍Christinne）。（移民署提供）

政治大學舉辦之「僑外生留臺就業說明會」來賓與師生大合照。（移民署提供）

來自海地的Christinne表示，很謝謝政大辦理畢業留台說明會，讓外籍生能更了解之後申辦居留的相關規定，自己來到台灣將近4年，很喜歡這片土地，距離畢業只剩下1個月，希望之後可以繼續留在台灣。

來自宏都拉斯的Miguel也表示，台灣的人情味及美食都讓人印象深刻，畢業之後也打算留下來，目前已著手找工作，希望可以善用2年的覓職期找到適合的工作。

移民官趙湘怡及高琳喬分別向兩校的外僑生說明有關在台居留的相關規定，目前在台學生居留申請案已經全面推動線上申辦，同學可自行透過移民署學生線上申辦系統提出申請。

另外，配合入出國及移民法修正施行，居留證效期屆滿前3個月即可向移民署各服務站提出延期申請；同時也放寬來台就學之外僑生畢業後，得申請延期居留1年，有必要者，得再申請延期居留1次，總延長居留期間最長為2年，同學畢業後可以持畢業證書、護照及居留證至服務站申請覓職期居留延長在台居留期間。