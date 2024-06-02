台南市政府環保局與潛海戰將合作，請他們幫忙清理台南近海的海洋廢棄物。(環保局提供／曹婷婷台南傳真)

環保局今天在漁光島舉辦「海洋水水通四海」活動。(曹婷婷攝)

13名潛海戰將原計畫下水清除海洋廢棄物，但遇大雨喊卡。(曹婷婷攝)

海底垃圾常見纏繞珊瑚、岩塊等海洋地形，難以打撈，台南市政府環保局每年與潛海戰將、環保艦隊合作，幫忙清理台南近海的海洋廢棄物，統計去年清出33.6公噸海廢，前年清出22.3公噸海廢，1年就增加了11.3公噸。

台南市政府環保局響應國家海洋日，2日在漁光島號召超過300名水環境巡守志工、企業代表淨灘，同時也邀來13名潛海戰將下海，化身海洋清道夫，然而，天公不作美，上午大雨不歇，基於安全並未下海也取消淨灘。

由於活動一開始就驟下大雨，副市長趙卿惠指出，極端氣候下，更要重視海洋保育工作，在市長黃偉哲支持下，針對44支水環境守護志工隊伍，因須從事水質監測、水汙染巡守通報、淨溪淨灘等具特殊性與危險性的夥伴們，每隊補助從1萬加倍為2萬元，感謝大家長期的辛勞，持續守護河川。

環保局統計，這幾年透過與潛海戰將、環保艦隊合作，不遺餘力投入清理海洋廢棄物，前年出動潛海戰將52人次，共清出260.6公斤海廢，去年出動潛海戰將59人次清出266.3公斤。

另外，環保艦隊前年清出不可回收垃圾1萬7523公斤、可回收垃圾4562公斤以及318.2個漁網；去年則清出不可回收垃圾2萬8440公斤，可回收垃圾4907公斤及48個漁網。

海洋保育署主祕林天賞指出，塑膠製品遭棄置海洋，塑膠袋大概15年會分解成塑膠微粒，寶特瓶約需450年，魚吃了這些塑膠製品，我們再吃魚，就把塑膠微粒吃下肚，感謝台南市政府積極清理海廢，找300多艘船隻及潛海戰將協助清理海廢，強調這種工作不是只做1天，而是長久的工作，民眾也必須從生活落實減塑。

環保局長許仁澤說，漁光島近年成為觀光勝地，假日人潮如織，但也帶來可觀的海灘垃圾，希望藉由積極推行海洋環境教育、淨灘等，提升民眾海洋守護意識，進而徹底改善海洋生態。

中華醫事科大校長孫逸民帶領水環境守護志工21年，他認為，這些年來河川水域水質有逐步變好，但考驗也更多，要改變一般人習慣不易，守護水環境也需要從生活推廣，讓人人有感。