民進黨政策會執行長王義川電信偵查疑雲，引發全民討論，立法院交通委員會已於明日排定專題報告，邀請NCC、數發部、中華電信等單位來立院說明，藍委黃健豪更稱要用聽證調查權，請王到立法院解釋。對此，王義川今回嗆黃，「你是咧著猴喔？」並強調「我是人民，你是立委，我藐視你剛剛好而已！」

王義川今在YT直播節目「憨川去兜位」，提及黃健豪稱國會改革法案通過後，要率先調查自己，他回嗆「你是咧著猴喔？」

王義川質疑，對方叫他去問話，會不會周邊的里長、老人會改天也會被叫去問話，，亂七八糟，立委可以叫人民去問話嗎？立委只能叫官員來問話，不能叫人民去問話。他怒嗆黃「再囂張，人民就不讓你選」。

王義川說，立委是人民的公僕，公僕就是僕人，人民叫立委做什麼，立委就要做什麼、立正站好，黃建豪要他這位人民去被問話，質疑黃「有事嗎？」呼籲對方書讀通點，不要變成腦袋空空。